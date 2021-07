Yasser KHITOUS

J'ai fait mes études à l'Université de Boumerdes, Faculté de sciences de l'ingénieur (exINGM).Boumerdes Algérie

J'ai obtenu en juin 2010 le diplôme d'Ingénieur d'état en Génie des matériaux option matériaux de structure je tiens à trouver un poste avec plus responsabilité.tel que :

- Contrôle qualité des matériaux de construction

-Charge de tous les essais sur ciment et béton

-Un technologue dans l’industrie de verre, céramique, plâtre et ciment

-Un technologue dans les centrales à béton

-Suivi et contrôlé les ouvrages de construction

-Les essais non destructifs

-formulation des bétons.



Mes compétences :

BAP

Béton

Céramique

diplomes

Formation

Formulation

génie des matériaux

matériaux