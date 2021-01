Yassine BENDELLALI

Je suis , diplômé (Automaticien) de l'ENSISA, à Mulhouse.



J'ai eu mes premières expériences dans la programmation des automates (Step7, visilogic,Pl7 pro) et l'électrotechnique durant mon cursus universitaire. Mes stages professionnels en tant quétudiant mont permis dacquérir des connaissances dans de nombreux domaines tels que lautomatisation et lautomatique, lélectrotechnique, l'instrumentation industrielle et lélectricité industrielle.



Sociable et à lécoute, je sais madapter à une situation en place et pourrais ainsi mintégrer sans le moindre problème.