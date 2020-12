Je suis responsable Grands Comptes (Key Account Manager) région Grand Est pour le compte de Peri France.







PERI leader mondial du coffrage et de l'etaiement.

Nos produits sont disponibles à la vente et à la location.



Au delà de nos coffrages verticaux et horizontaux de tous types, nous développons notre large gamme d'échafaudage multidirectionnel PERI UP et PERI UP easy pour les façades.



Pour info:



Nous sommes capable de proposer des prestations en fourniture et pose pour toute opération d'étaiement (dalle csp, prédalle, dalle alvéolaire) et d'échafaudage grâce à nos partenaires qualifiés offrant des prestations de pose de qualité.



Mes coordonnées professionnelles :



Gsm: 06.73.68.42.84

Mail: yassine.bouanane@peri.fr

LinkedIn : Yassine Bouanane



Mes compétences :

Autonome et responsable

Organisation du travail

Volontaire et énergique

Formateur

Techniques de montage

Gestion des projets

Administratif

Sécurité au travail

Bâtiment

Industrie

Chargé de communication

Gestion des grands comptes secteur Grand Est (14 départements)

Finalisation des affaires

Suivi