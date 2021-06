Yassine BOUCHTIA

Issu du secteur industriel avec une riche expérience dans le service, lorganisation des évènements professionnels, le management commercial & la relation client,



doté dune grande rigueur, dun solide sens de lorganisation et dune aisance relationnelle spontanée,



ma formation dAuditeur & Manager Qualité, de Coach-Formateur et de Manager Commercial me permettent dobtenir des résultats significatifs avec mes différents interlocuteurs et atteindre les objectifs fixés tout en garantissant la satisfaction des clients.



Mes compétences :

Qualité

Leadership

Management

Gestion de projet web

Gestion de production

Commercial Relation clients Call center Négoc

Recrutement

Évènementiel & teambuilding

Formation professionnelle continue

Gestion d'équipes

Ingénierie de formation

Gestion de la relation client

Négociation commerciale

Coaching