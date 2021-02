Business Intelligence, Internet of Things , Big data, Data Science se sont mes domaines IT préférés, ainsi que l'apprentissage et l'échange d'informations autour des sujets qui se connectent, c'est un grand plaisir pour moi.



Mes compétences :

PL/SQL

Data warehousing

Analyse de données

Veille internet

SPSS Statistics

R

Business Intelligence

Machine Learning