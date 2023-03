Yassine CHAHBI

Je porte à votre connaissance que je suis un jeune homme marocain titulaire d’un baccalauréat option science physique, d’un diplôme de technicien spécialisé de bureau d’étude en construction métallique, et d’une licence professionnel en génie civil, et j’ai deux années d’expérience chez la société AKKA TECHNOLOGIES MAROC, Et une année chez la société Studec Maroc



Mes compétences :

Expérience dans le domaine de la documentation tec

Connaissance des différent norme de calcule

Informations Personnelles Informatique : Word, Exc

Calcul avec ROBOBAT les structures métalliques et

Dimensionnement des éléments d’un immeuble R+1,2,3

Dessin en chaudronnerie, en tuyauterie, en charpen

Béton armé

Connaissance de matériaux et calcule RDM

Mécanique de sol

Dimensionnement des éléments d’une charpente métal

Autocad

SGML

RDM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel