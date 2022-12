Yassine EL ADRAOUI

Je m'appelle El Adraoui Yassine,j'ai une licence fondamentale en gestion des entreprises 2019, je poursuis mes études en formation continue cycle master gestion des ressources humaines "M1"



Concernant mes experiences professionnelles



Stage - Département RH CAJUCOM SARL : Consultant RH



- Élaboration d'un plan d'action RH.

- Rédaction, diffusion des annonces de recrutements.

- Tri des CVs, entretiens téléphoniques et physiques.

- Contribution dans l'élaboration des fiches de paie.

- Reporting de l'activité RH ( Etude sur l'évolution de la masse salariale pendant la période de Covid-19 et proposition des solutions )



Stage- direction des ressources humaines, département accompagnement RH / BNP PARIBAS BMCI



La coordination avec l'ensemble des chefs de métier pour

mettre en place une politique de recrutement pour satisfaire

leurs besoins en terme de collaborateurs.

* Lancer le Sourcing par les différents biais possibles " internes

et externes " et le tri des CVs.

* Assurer la première qualification sur la base des CVs avec les

chefs, et mettre le point sur les critères importants requis.

* Qualifier les candidats potentiels par entretien téléphonique,

et faire le reporting de cette étape.

* Mettre à jour la base de données de recrutement

* Installation des candidats et la participation dans les

entretiens RH.

* La participation dans l'organisation des commissions

d'embauche.

* La gestion administrative des stagiaires, et la constitution

d'une base de données stagiaires , et la remise de leurs

attestations après la fin de leur période d'encadrement.

* L'alimentation permanente de la CVthèque interne.



Stage-direction capital humain, service recrutement / ROYAL AIR

MAROC Casablanca:



-Participation au sourcing et au tri des CVs.

Assistance à la pré-qualification et à la convocation des candidats.

Installation des candidats et accompagnement lors de la réalisation

des entretiens RH.

Accompagnement à la préparation du dossier administratif du

candidat

Réalisation d'un Be