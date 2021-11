10 ans d'expérience dans l'administration, maintenance et mise en place des system informatiques.

Plus de 5 ans d'expérience dans le domaine du web( conception,developpement, intégration, hebergement...).



Mes compétences :

Xhtml/css

J2EE

Intégrateur web

PHP / MYSQL

Photoshop

Prestashop

HTML5/CSS3

Responsive web design

Git

Web Application Architectures

Ruby on rails

C#

MVC

laravel

Wordpress

Construct 2

Symfony 2

Android

Yii

CodeIgniter

Parse.com

AngularJs