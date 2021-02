Yassine EL KODADI

Passionné d'informatique depuis les années 90, il était évident pour moi de faire mes études et ma carrière dans ce domaine.



Aujourd'hui, j'ai 10 ans d'expérience, j'ai pu occuper différents postes : Développeur Java, Project manager, Product manager, Head of Product, Chief product Officer.



Cela m'a permis de travailler sur les aspects techniques, fonctionnels, managériaux et business.



J'ai beaucoup voyagé à travers le monde et travaillé avec de nombreuses cultures différentes.

Assoiffé d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi de transmettre et d'aider mes équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes.



Si vous faites ce que vous aimez, vous ne travaillerez jamais un seul jour de votre vie !