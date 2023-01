Designer graphique spécialisé dans la création d'identité visuelle. diplômé d'un DTS en design graphique, ma créativité et mon talent pour le graphisme ont été mis à l'épreuve lors d'un stage en agence de presse "Groupe Le Matin". J'ai assisté le directeur artistique dans la production de plus de 50 maquettes, puis j'ai travaillé en tant que designer dans une société spécialisée dans l'éclairage public et le Mobilier urbain.