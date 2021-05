Yassine MOTIE

Je voudrais tout d'abord me présenter en tant que docteur de l'université Paul Sabatier à Toulouse. Je suis aussi ingénieur

expérimenté de l'Université de Montpellier, en France, où j'ai étudié un Master en architecture et ingénierie génie logiciel et Web et terminé mon stage au LIRMM sur l'acquisition du vocabulaire patient-médecin où jai construit un thésaurus partant dune

problématique en formalisant les besoins puis en établissant les cahiers des charges et les plannings de réalisation en utilisant les méthodes du traitement automatique du langage naturel et de l'exploration de données (text-mining). J'ai aussi travaillé pour le

CNRS en tant qu'ingénieur développeur et intégrateur logiciel à Montpellier (Capsis Project), cela ma donné envie de faire de la recherche scientifique chose qui a été réalisé entre les deux laboratoires le LAAS-CNRS et l'IRIT à Toulouse.

En tant quattaché temporaire denseignement et de recherche à lAMU, jai accumulé environ 310h denseignement en tant quenseignant à luniversité Aix-Marseille et vacataire à luniversité Paul Sabatier Toulouse 3 (jenseignais en principe le JAVA le Python et le C, jencadrais des groupes pour leurs projets et je rédigeais des

supports de formation), jai eu le plaisir daccompagner des étudiants, de niveaux et de parcours différents, à comprendre et sapproprier des concepts informatiques aussi bien basiques que poussés, initiation à lalgorithmique et outils de bureautique,

programmation orienté objet et le développement logiciel. Je travaillais aussi au SESSTIM à la faculté de médecine sur le projet ApiApps et jai encadré un élève ingénieur de Polytech Marseille pour son stage de fin détude (NLP, Mesures statistiques, Approches sémantiques POLYGLOT with propBank & open-sesame with

FrameNet), Préparé et piloté les tests fonctionnels, détecté les bugs dimplémentation et de régression pour les corriger. Au sein du projet neOCampus dont jétais le développeur de la plateforme de co-simulation jai animé plusieurs journées scientifiques coordonné les travaux des partenaires et collaboré avec des scientifiques de

domaines différents.

Durant mes expériences professionnelles : Ingénieur au sein du CNRS-CEFE à Montpellier, PhD/ingénieur de recherche entre lIRIT et le LAAS-CNRS à Toulouse et mes études (Master Informatique spécialisé dans les Architectures et InGénierie du Logiciel et du wEb (AIGLE) à l'université de Montpellier II), plusieurs projets ont été

mis en pratique et qui ont traduit les connaissances acquises dans le domaine de l'informatique et ma capacité dadaptation. Ceci m'a permis de maîtriser parfaitement les logiciels utilisés, la gestion de projets, le partage de connaissances avec les collègues, la

rigueur et le savoir- faire. Je considère la découverte et le partage de connaissances amusant et enrichissant dun point de vue intellectuel et personnel.

Jespère grâce à mes compétences et à ma passion contribuer à conduire et piloter dans la bonne humeur les projets informatiques et pouvoir apporter une contribution significative au sein de votre établissement.