Bonjour Mlle, Monsieur ...





J'ai l'honneur de vous présenter ma candidate pour rejoindre votre honorable société.



J'ai une jeune marocaine de 28 ans, ayant le niveau Baccalauréat Scientifique Option Sciences Expérimentales de la Vie et de la Terre (SVT), j'ai une grande expérience dans le domaine de l'Electricité, Electroménager, Génie Electrique, Pneumatique, Hydraulique, Electronique de Puissance et Système industriel automatisé de tous les types d'installation, de maintenance, de maintenance et de maintenance, traditionnelle et moderne.



Je travaille depuis deux ans en tant que graphiste freelance imprimée et multimédia.

Bénéfices d'un grand sens artistique et d'une créativité sans limite, notamment des brochures et des encarts publicitaires, des vitrines pour le e-commerce, divers logos et pictogrammes l'honneur de vous présenter prochainement.



Expertise dans le domaine des produits micro-informatiques, mais aussi dans la traduction et l'interprétation et la médiation linguistique.

J'ai appris tout au long de mes études, à apprendre les langues internationales et appris à intervenir sur la traduction de sous-titrage et de doublage, pour le cinéma ou la télévision. Aussi, je sais prendre en charge les contraintes de temps et d'espace sur l'écran, pour le sous-titrage, tout comme je suis en mesure d'assurer la synchronisation des lèvres, le doublage





J'aimerais vous rencontrer pour vous donner plus de détails sur mes motivations.



Je vous remercie de votre attention et je vous prie d'accepter, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.





Signatures: Yassine Samoud



Mes compétences :

Génie électrique

Hydraulique

Automatisme Industriel

Pneumatique

Siemens Hardware

Microsoft Windows XP

Microsoft Project

Microsoft Office

Autocad

Adobe Photoshop

Gestion des installations

Maintenance industrielle

Création de site web

Web design

Dessin industriel

Opérateur Machine de production Industriel

Electroménager

Electronique

Electronique de puissance

Electrotechnique