Yassine YAKOUTI (YASSINE YAKOUTI)

Yassine Yakouti, 40 ans, grandit dans un milieu ouvrier à Antony, dans les Hauts de Seine. Loin des codes socioculturels quadoptent la majorité de ses futurs confrères et consœurs avocats, il apprend à se fondre dans un monde bien différent du sien lorsquil entre au barreau de Paris. Pour parvenir à porter la robe davocat, il doit travailler darrache-pied et prendre un job de chauffeur-livreur en parallèle de ses études. Cette abnégation lui vaut dobtenir un master de droit à Paris Sud avec spécialisation en droit des affaires mais aussi deux diplômes supplémentaires grâce à son double cursus en école de commerce.



Jeune avocat, il participe au concours déloquence de la conférence du stage, une institution datant de plus de deux siècles. Primé, il devient secrétaire de la conférence et voit les portes de la réussite souvrir à lui. Déplorant auparavant les inégalités de traitement entre les jeunes issus des bonnes familles et ceux, comme lui, nayant aucun réseau ni influence, il peut enfin se frotter à lélite du barreau parisien. Les contacts quil parvient à se faire lui permettent de montrer sa réelle valeur et de plaider dans des affaires de plus en plus importantes. Dabord spécialiste des fusions-acquisitions, il soriente vers le droit pénal.



Convaincu par ses capacités et par ses premières réussites, il fonde le cabinet Yassine Yakouti en janvier 2011 avec pour but de tendre la main aux jeunes qui sont issus comme lui de la diversité. Il se fait ainsi un nom et défend des clients célèbres ou intervient dans des affaires médiatisées. Ambitieux depuis ses études, il confie volontiers sêtre « donné les moyens » pour parvenir à cette notoriété, suivant un modèle qui la façonné : le très célèbre Jacques Vergès, surnommé « lavocat de la terreur » pour avoir défendu des criminels de guerre.



En janvier 2020, il est élu au conseil de lOrdre en tant que membre avec pour objectif dapporter « expérience, jeunesse, dynamisme et force de travail » aux institutions.



https://www.grands-avocats.com/avocats/yassine-yakouti/



https://www.doyoubuzz.com/yassine-yakouti



https://www.crunchbase.com/person/yassine-yakouti



https://www.malt.fr/profile/yassineyakouti



https://www.lafrenchfab.fr/entreprise/yassine-yakouti/