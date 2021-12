MON MÉTIER EST LE PILOTAGE ET L'IMPLANTATION DES SYSTÈMES DE MANAGEMENT QSE SELON LES NORMES ISO 9001, ISO 14001 ET OHSAS 18001 .



MES QUALITÉS SONT : DYNAMIQUE, SÉRIEUX et AMBITIEUX



Mes compétences :

Les systèmes de management QSE

Transfert de la matière et d'energie

Logistique chantier

Consultation et formation HSE

Environnement

Audit HSE