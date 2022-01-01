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Yazid OULD LARBI

  • DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
  • C.G

Alger

En résumé

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Entreprises

  • DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES - C.G

    Direction générale | Alger 2018 - maintenant

  • DIRECTION GENERALE DES DOUANES - SOUS-DIRECTEUR DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON PAR INTERIM

    2016 - 2018

  • DIRECTION GENERALE DES DOUANES - CHEF DE BUREAU

    2008 - 2015 BUREAU ANALYSE ET CIBLAGE - SOUS -DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

  • DIRECTION GENERALE DES DOUANES - INSPECTEUR DIVISIONNAIRE -ENQUETEUR

    2006 - 2008 LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOUANIÈRE - DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

  • CENTRE NATIONAL DE L'INFORMATIQUE ET DES STATISTIQUES CNIS- DOUANE - INGENIEUR D'ETAT EN INFORMATIQUE

    2000 - 2003

  • ENAOQ - ENTREPRISE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT EN OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE - CHARGE D'ETUDES INFORMATIQUES

    2000 - 2000

Formations

  • Université D'Alger (Alger)

    Alger 2013 - maintenant DOCTORAT -

  • ESESN - UNIVERSITE D'ALGER (Alger)

    Alger 2006 - 2008 MAGISTER

  • Institut Maghrébin D’Economie Douanière Et Fiscale (IEDF). . (Koléa)

    Koléa 2004 - 2005 POST-GRADUATION

  • Université D'Oran Es-Sénia (Oran)

    Oran 1990 - 1995 INGENIEUR D'ETAT

Réseau

Annuaire des membres :