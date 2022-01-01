Yazid OULD LARBI

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DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
- C.G
Direction générale | Alger
2018 - maintenant
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES
- SOUS-DIRECTEUR DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON PAR INTERIM
2016 - 2018
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES
- CHEF DE BUREAU
2008 - 2015
BUREAU ANALYSE ET CIBLAGE - SOUS -DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES
- INSPECTEUR DIVISIONNAIRE -ENQUETEUR
2006 - 2008
LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOUANIÈRE - DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
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CENTRE NATIONAL DE L'INFORMATIQUE ET DES STATISTIQUES CNIS- DOUANE
- INGENIEUR D'ETAT EN INFORMATIQUE
2000 - 2003
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ENAOQ - ENTREPRISE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT EN OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE
- CHARGE D'ETUDES INFORMATIQUES
2000 - 2000