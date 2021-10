Bonjour, je suis étudiante en master2 Sol, Eau, Milieux et Environnement à l'université de Dijon. Dans le cadre de mon master, je recherche un stage d'une durée de 4 à 6 mois selon vos besoins , à partir de février 2022. Je suis particulièrement intéressée par les problématiques de pollutions des compartiments eaux et sols et les procédés d'assainissement des eaux.