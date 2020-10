Polyglotte, parfaitement bilingue anglais (US), fort de mon BBA (Bachelor of Business Administration) obtenu au Colorado, de mes multiples expériences probantes à l'international pendant plus de 10 ans, sur des postes bilingues et trilingues en matière de traduction, rédaction de l'anglais technique (automobile, génie industriel, micro-informatique), pédagogie (Enseignant au lycée et Formateur en entreprise) et Technico-commercial (vendre, négocier et gérer à l'export) auprès de publics étrangers et français très exigeants, je souhaite maintenant poursuivre mon parcours en France comme Traducteur ou Rédacteur technique bilingue anglais, dans les secteurs des sciences et technologies industrielles.

Mes compétences s'appuient sur mes solides connaissances techniques générales, ma parfaite maîtrise de l'histoire, de la culture et des expressions idiomatiques anglo-saxonnes et mon expertise linguistique et technique de la terminologie spécifique américaine. De plus, mes capacités de communication écrites et verbales, mon énergie, mon excellent relationnel, ainsi que ma haute exigence de qualité du résultat dans le respect des délais, du cahier des charges et des partenaires, me permettent d'être rapidement opérationnel sur le poste de Traducteur / Rédacteur technique dans un établissement d'ingénierie en milieu international.



Mes compétences :

Développement commercial à l'international (10 ans)

Gestion de projet traduction (2 ans)

Pédagogie, enseignement et formation (10 ans)

Rédaction technique (5 ans)

Traduction technique (5 ans)

Technicien automobile (5 ans)

Solides connaissances générales en génie industriel (mécanique, électricité, électronique, électromécanique, hydraulique, pneumatique, climatisation)

Anglais professionnel (10 ans)

Espagnol courant (5 ans)

Chargé de mission Import/Export (5 ans)

Industrie de l'eau, l'énergie, le gaz, le pétrole et le nucléaire

Dépannage, maintenance et configuration de Smartphones, PC (Hardware & Software) et Tablettes

Microsof