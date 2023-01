Yenny WASZCZAK

Diplômée d’un Master II en Management stratégique des Ressources Humaines, je justifie d’une expérience significative dans tous les aspects de la fonction RH acquise dans des secteurs d’activité diversifiés : Start-up, commerce, banque-finances, automobile, et industrie.



Passionnée par le métier, je suis une personne de réflexion à la fois capable de concevoir la stratégie adaptée à une entreprise en collaboration étroite avec la Direction Générale et également une personne opérationnelle et de terrain.



Toujours dans une démarche d’évolution et d’amélioration continue, je suis partante pour relever de nouveaux challenges !!!



Mes points forts ???



Un excellent niveau de réflexion, l’empathie et l’écoute, le sens de l’équité et celui du respect, la capacité à être force de proposition, à organiser, à décider, à mettre en œuvre et à suivre les actions engagées.





Mes compétences :

Paie

Management

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Droit social

Recrutement

GPEC

Formation professionnelle

Conduite du changement

Gestion des compétences

Accompagnement RH

Relations sociales

Politique salariale