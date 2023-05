Yoan DELSART

Coordinateur du Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance - Commune de Koné - Capitale de la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie.





Coordination des actions de prévention et de sensibilisation sur la commune concernant :



- La sécurité et les actes de délinquances ;

- Les violences intrafamiliales ;

- Les conduites addictives ;

- La prévention routière.



Favoriser la communication et accompagner les dynamiques et projets existants.

Analyse contextuelle et démarche prospective en matière de coordination de projets de prévention et de sensibilisation à destination de la population.

Management transversal par la mise en place d'instances d'analyse et de réflexion collective.

Mise en place de dispositif ayant pour objectif d'améliorer le vivre ensemble et la tranquillité publique.

Élaboration de projets préventifs en direction des différents publics.

Développement social local afin de favoriser le lien social et d'accompagner les initiatives des habitants. (Pouvoir d'agir et implication locale)