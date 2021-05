Yoann DELALOY

Vision :

Le manque de compréhension économique et financier des Français et flagrant. Je souhaiterais qu'un maximum de français soit initié à ses problématiques afin de mieux les comprendre pour mieux les exploiter pour eux-mêmes comme pour les autres. J'aimerais qu'en France nous arrêt-ont de voir la finance comme un ennemi, mais bien comme un outil formidable qui nous aide à faire avancer les choses.



Mission :

Je vais permettre à tous les Français de s'informer, se former et utiliser les marchés financier à bonne escient . En les aidant à se former, à suivre ce qui se passe dans le tissu économique et financier afin que chacun puisse jouir de réussite personnel, professionnel et financière.



Valeur :

Réduire les inégalités en proposant aux gens de s'informer, se former et utiliser l'économie et la finance a leur avantage et dans le respect de chacun. Offrir à chacun une possibilité de s'élever dans le monde actuel que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou familiale.



