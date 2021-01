Yoann DESBOIS

Après 10 années d'expérience dans la communication, j'ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en suivant une formation pour conforter et enrichir mes connaissances en matière numérique.



Réactif, autonome et rigoureux, je maîtrise l'ensemble des outils et techniques de communication que je mets au service d'une stratégie de communication construite et opérationnelle.



Mes compétences :

Rédaction web

Rédaction

Référencement naturel

Mise en page

Adobe Photoshop

Suivi des marchés

Gestion de projet

Création de site web

Adobe InDesign

Stratégie de communication

Adobe Illustrator

Web 2.0

Réseaux sociaux

Community Management

Ergonomie Web

Google Analytics

Facebook

Google Adwords