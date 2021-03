Je m’appelle Yoann Martinez, j’ai 32 ans et je suis actuellement à la recherche d'un poste dans le domaine du "Développement Web".



Originaire de Toulon (83), j'ai fait mes études dans le centre de la 3Wacademy, qui m'a servie d'intégrer le programme de Développeur Web au niveau BTS en informatique.



Passionnés de nouvelles technologies, je complète mes conncaissances à l’aide de multiples plateformes de

formation. C’est passionnant de comprendre le côté business model, les problématiques métier du client et de l’autre faire le grand écart avec de nombreuses nouvelles technologies. C'est d'être à la fois curieux et ouvert d’esprit tout en gardant un sens pragmatique.



Mes compétences :

HTML5

JavaScript

MySQL

jQuery

Bootstrap

PHP 5

CSS 3

Ubuntu Server

Méthode agile

Java

MVC

Linux

Php7

Git

VirtualBox

SGBD