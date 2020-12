Yoann SZEZOT

Acheteur avec une expérience de 10 ans dans la mise en place et le suivi des contrats de prestations intellectuelles et informatiques.

Travailleur, fiable et orienté dans la gestion de projets



Mes compétences :

Achats

Industrie

Gestion de projet

Intégration

ARIBA

Maintenance informatique

Maintenance applicative

SAP R/3

Pétrole

Analyse

Microsoft PowerPoint

Analyse fonctionnelle

Coordination de projets

Approvisionnement et achats

Analyse de données

Achats publics

Achats internationaux

Achats techniques

Achats responsables

Achats informatiques

Assistance juridique

Contractualisation

Gestion de prestataires

Contrôle des coûts

IT Strategy

Appels d'offres

Négociation

Gestion de contrats

Négociation de contrat