Yoann TAUDIERE

Le développement et la conception d'application en architecture n-tier fait partie intégrante de mon métier. J'ai principalement travaillé pour des clients dont les domaines sont variés (Banques / Télécommunication / Assurances / SIRH ).



Mes différentes mission m'ont permis de maîtriser des framework indispensable pour un développeur Java J2EE.



De plus l'utilisation de différentes méthodes AGILE durant ces missions m'ont permis de voir le potentiel de ces méthodes (SCRUM, XP) et d'en comprendre le mécanisme.



En utilisant de manière systématique et obligatoire la méthode AGILE comme méthode pour menée à bien un projet, celui-ci sera un projet réussi pour le client car il l'aura vu évoluer de manière cyclique pendant toute la phase de développement/ spécification. Malheureusement ces méthodes sont difficile à mettre en place sur des projets au forfait car les spécifications du client sont figés.



Mes compétences :

Hibernate

Java

Java EE

Oracle

MySQL

PHP