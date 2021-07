Yoann YOANN LEPRINCE (LEPRINCE)

Durant mon alternance, j'ai travaillé en équipe intégré chez notre client Orano sur le site de La Hague de retraitement de déchets nucléaires sur un projet d'envergure qui se nomme NCPF (Nouvelle Concentration de Produit de Fission).

Lorsque j'étais aux études, j'ai réalisé le design d'une boucle d'eau de refroidissement. Ainsi, cette tâche comprenait le dimensionnement d'une pompe et de sa roue, le calcul des pertes de charge, etc... En terme d'outil, cette mission demandait l'utilisation d'Excel.

Ensuite, j'ai travaillé dans les équipes essais Je suis principalement intervenu sur la phase de préparation notamment en rédigeant des modes opératoires sur l'intégralité des boucles d'eau de refroidissement du projet. En terme d'outil, cette mission demandait l'utilisation de Word.

Enfin, j'ai eu l'occasion d'avoir un sujet de fin d'étude sur l'exécution d'essai dans un hall de recherche de notre client sur un dispositif de transfert et de prélèvement d'échantillon. Cette dernière mission s'est déroulée dans un contexte avec de forts enjeux économique en cas de non fonctionnement du dispositif, l'usine peut être à l'arrêt.