Yohan MÉLICINE

Etudiant admissible au CESI (Ingénieur Généraliste) et au Conservatoire National des Arts et Métiers (Spécialité Systèmes Electriques).



Recherche actuellement pour septembre 2013 un contrat d'apprentissage dans le domaine de l'électricité et l'électronique pour réaliser une formation d'ingénierie.



Mes compétences :

Language C

Électronique

Électrotechnique

Électrotechnique de puissance

Thermique du bâtiment

Mécanique des fluides

Comptabilité Electro-Magnétique

Thermodynamique

VMware

VHDL

Simulink

Programmable Interrupt Controler (PIC)

PC Hardware

Microsoft Office

Matlab

Java

Initiation au Management

C Programming Language

Autocad

Audit