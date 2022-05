Yohan PARSA

Issu d'un DUT Chimie option matériaux, j'ai poursuivi mes études en apprentissage pour devenir Ingénieur Matériaux diplômé de Bordeaux INP. Je suis maintenant en thèse de doctorat et devrais soutenir en Novembre 2018. Ma triple casquette docteur-ingénieur-technicien, ainsi que mes expériences professionnelles dans les milieux industriels et académiques me permettent d'interagir efficacement avec des profils très différents.



Mes compétences :

Métallurgie

Électrochimie

Corrosion

Anglais

Chimie

Conduite de projet

Microscopie electronique

Veille technologique

Coordination de projets

Synthèse rédactionnelle

Communication

Gestion de projet

Matériaux

Caractérisation des matériaux