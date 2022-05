Yohan PROST

Passionné par le milieu industriel et les innovations technologiques, cela fait plus de 10 ans que je travaille dans l'automatisation.



J'ai eu l'occasion de travailler dans les principaux domaines de l'industrie que sont l'agro-alimentaire, le pharmaceutique, l'aéronautique, la cosmétique, l'automobile,.. et ce, à différents niveaux. Du cahier des charges à la réception finale chez le client, les études électriques, la programmation, le suivi des projets et des équipes sont mon quotidien.



De nature curieuse et ambitieuse, je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis, acquérir de nouvelles compétences et faire de nouvelles rencontres.



Mes compétences :

Automatisme

Motion

Vision

Électrique

Chef de projet