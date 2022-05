Yohan PUAUD

Bonjour,



Moniteur de plongée depuis plus de 12 ans, je maîtrise le sujet parfaitement.

J'ai touché ma premiere caméra sous marine, il y a plus de 7 ans.

Après de nombreux voyages en Asie du Sud Est, je suis venu m'installer en Guadeloupe en 2004.

Je plonge presque quotidiennement sur la Reserve Cousteau ou je réalise toutes mes images.

Titulaire du BEES1 plongée, du scaphandrier classe 2B, moniteur de secourisme, plongée au mélange et recycleur.



Mes compétences :

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Prise de vue vidéo