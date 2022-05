Yohan SAINT-MARTIN

Actuellement étudiant en première année de DUT Techniques de Commercialisation et membre du service Communication par le sport je suis à la recherche d'un stage de deux semaines ( du 26 mai au 5 juin 2015 ) dans le secteur du sport.

Je me décris comme une personne motivée lorsqu'un sujet m'intéresse, dynamique ce qui me permet de mener des projets de manière active, et possédant un bon relationnel me permettant d'aller facilement vers les gens.

N'hésitez pas à me contacter pour toutes offres en adéquation avec mon profil.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Négociation commerciale

Economie

Management

Marketing

Droit