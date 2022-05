Yohan SEGARD

Actuellement en formation négociateur technico commercial à l'afpa de Caen je serai libre à partir du 25fevrier.



J'ai effectué une première année en alternance en négociation relation client dans la société "huis clos" agence de lisieux. (1370 maison prospectées dans le secteur de la côte Fleury, 32 transformés, 18 en accompagnement.)

Actuellement ma formation me doit d'être en immersion dans des entreprises travaillant avec des professionnels.



-Stage dans l'entreprise Thibaut à Vire



-Stage dans la société Areas à l'agence de lisieux (3prospects, 5contrats)



-Stage en concession automobile Toyota Lexus Mondeville (organisation de soirée de présentation des 3nouveaux véhicules de la gamme Lexus "mailing et carton d'invitations et relance client ", vente d'un RAV4 Hybride chez Toyota et création de mon fichier prospects .)



Mes compétences :

Écoute active

Initiative