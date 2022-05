Yohan SIMON

Yohan Terrassement (artisan en travaux publics basé à Anould - à 10 min de Saint Dié des Vosges) vous propose différentes prestations :

- Terrassement

- Aménagement extérieur / aménagement de payage

- Enrochement

- Assainissement

- Pavage

- Plantation

- Assainissement micro-station (prestation à venir, formation en cours)





Fort de 13 ans d'expérience, j'interviens dans un rayon de 50 km autour d'Anould.

Interventions auprès des particuliers, des professionnels, en sous-traitance ou encore auprès des collectivités territoriales.



N'hésitez pas à me contacter pour des conseils et pour un devis gratuit.



Visitez notre site internet :

http://yohanterrassement.wix.com/terrassementvosges



Mes compétences :

Pavage

Enrochement

Terrassement

Eau et assainissement

Aménagement

Aménagements paysagers