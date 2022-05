Yohan SUSCILLON

Actuellement en reconversion professionnelle au Centre Jean-Pierre Timbaud à Montreuil depuis le 30 mai 2017, j’effectue une formation de Secrétaire-assistant médico-social sur une durée de 19,5 mois, afin d’obtenir un titre professionnel reconnu par le ministère du Travail.



Dans le cadre de cette formation je suis à la recherche d’une période d’application en entreprise (sur Paris et sa petite couronne), d’une durée de 6 semaines.



Ce stage conventionné et non rémunéré se déroulera du lundi 19 mars au vendredi 27 avril 2018.



Grâce à cette formation j’ai acquis de solides connaissances dans l’élaboration, la mise en forme et la tenue à jour de tous types de documents (courriers, tableaux, plannings, affiches…), ainsi qu’en dactylographie audio. Consciencieux et investi dans les tâches qui me sont confiées, je serai apte à mettre en pratique mes compétences et ma maîtrise des outils bureautiques au service de vos équipes.



Mes compétences :

Internet

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word