Yohan TAXIL

Diplômé d'un BTS Action Commerciale en alternance, je me suis ensuite orienté vers l'accompagnement à l'emploi pour les moins de 26 ans dans le cadre de contrats en alternance.



Expérience riche qui m'a permise de créer l'ESTC en association avec Jacky PORTAL depuis 2001, établissement spécialisé dans la formation de jeunes en alternance et de salariés dans les domaines du marketing, de la vente, du management et des RH.



L'ESTC propose depuis janvier 2009 des formations à distance en e-learning pour effectuer un Master en Management & Stratégie d'entreprise ainsi qu'un Master RH.





Mes compétences :

Ressources humaines

Management d'équipe

Contrat de professionnalisation