Yohan TOURNADRE

Après un premier essai très enrichissant de création d'une Startup de développement de jeux vidéo pour smartphones et tablettes tactiles Android et iOS, j'ai décidé de préparer un Master Stratégie Internet et Pilotage de Projets d'Entreprise afin de me spécialiser dans la gestion de projet WEB. J'ai pu m'exercer durant un an en qualité de chef de projet web et mobile chez Publika où ma mission a été de créer et développer le pôle mobile de l'entreprise.



Cette expérience m'a permis de me familiariser avec les processus de conceptions, de développement techniques et de communication autour d'un projet.



Spécialités :

Rédaction de cahier des charges, spécifications techniques web et mobile, management, planification, suivi de projet.



Développement d'applications hybrides : Apache Cordova.

Développement de sites internet : PHP5, HTML 5, JavaScript, JQuery, JQuery Mobile, CSS 3 et SQL.



Mes compétences :

JAVA

HTML 5 / CSS 3

SQL

JQuery / jQuery Mobile

SYMFONY 1.4

Netbeans / Eclipse

Wordpress

Corona SDK

LUA

PHP5

JavaScript / Ajax

Phonegap / Cordova

Gestion de projets