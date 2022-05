Yohan VARLET

EN RECHERCHE D'EMPLOI



J'ai travaillé dans le secteur du BTP et les travaux public en tant que maçon, métreur et assistant conducteur de travaux.



J'ai effectué un CAP maçonnerie en alternance avec l'entreprise EIFFAGE.

J'ai réalisé du coffrage, du branchage.



D'autre part, j'ai eu mon bac TBEE (Technicien du bâtiment, étude et économie) où j'ai effectué plusieurs stages en tant que métreur. Grâce à mes stages, j'ai appris à faire du bardage industriel, revêtement de sol et la peinture, à réaliser du métré, des devis.



Je suis également titulaire d'un BTS travaux public que j'ai fais en alternance avec la société EMCC ( groupe VINCI) en tant qu'assistant conducteur de travaux.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un poste de métreur/ conducteur de travaux dans le secteur du BTP où je pourrais allouer mon savoir-faire et mon professionnalisme.