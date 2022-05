Yohan VECCHIO

Apres avoir passé mon BAC STI électrotechnique, je me suis orienté vers un BTS Technico-commercial en alternance puis un BAC+3 en marketing.

Après presque 3 ans d'éxpérience au sein d'une PME dans le traitement des eaux en poste de résponsable maintenance et contrat de services ainsi que technico-commercial,

j'ai intégré la division industrie de la société Mettler Toledo au poste d'assistant Marketing

Puis Assistant Commercial pendant plus de 2ans,Cette fonction ma permis de gérer les activitées commerciales d'une équipe de 6 commerciaux.

Depuis 2010 ingénieur Commercial en charge du secteur IDF.