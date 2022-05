Yohan VELLAYE

Un photographe professionnel pour immortaliser les meilleurs moments lors de vos événements exceptionnels.



Photographe sur la région Centre, je peux intervenir à tout moment sur un mariage, un baptême, la naissance de votre/vos enfants, une grossesse, un anniversaire, une photo de famille, un évènement sportif, ...



Maîtrisez votre image... et gardez les plus beaux instants de votre vie...

N'hésitez plus et contactez- moi dès maintenant, nous discuterons de votre projet !



A très vite !



Mes compétences :

Photo

Photographie

Portrait

Sport