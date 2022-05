Yohan VIEILLE

Fort de bientôt 20 ans d'expérience au sein du commerce automobile, mon ambition est d'apporter à nos clients un service de qualité Premium, avec du conseil personnalisé et un relationnel permanent et suivi.

Mes connaissances approfondies en financement et fiscalité automobile sont un atout indéniable dans ces périodes de transitions énergétiques.

Les sociétés sont aujourd'hui à la demande des solutions d'optimisation de leurs parcs automobiles et de valorisation de leur image. Le véhicule est également un excellent moyen de reconnaissance auprès de leurs collaborateurs.

La satisfaction de mes clients est le critère principal de ma motivation.