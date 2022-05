Yohan WUILQUE

Après 11 ans de loyaux services au sein de l'Armée De L'air, en tant qu'agent de transit aérien, me voici de retour à la vie civil, dans le domaine de la logistique.



En quittant cette institution, j'ai obtenu mon BAC PRO et BTS logistique en m'investissant dans les VAE (valorisation des acquis de l'expérience).



Je suis à la recherche d'opportunités professionnelles afin de pouvoir m'épanouir au sein de se métier passionnant et grandissant.



Je suis une personne très positive, pragmatique et courageux avec une envie débordante de responsabilités et de manager une équipe.



Mes compétences :

Logistique militaire

Logistique

SAP + MES

Leadership

Microsoft Office