Mon parcours de quatorze années de pratique dans le domaine de l’informatique m'a permis d'acquérir les compétences telles que :



- L’ installation et le déploiement de divers systèmes (Pc-Mac-Workstation/Serveur- 2000-2014/Virtualisation : SCCM, WDS, MDT)

- L’ assistance dans l’utilisation et le dépannage

- L’ intégration de solutions

- Recherche et dématerialisation

- Le conseil pour le choix et l’utilisation de produit

- La formation et la rédaction de documentations d’outils récents ou anciens



Mon rôle quotidien a été, et sera, de donner pleine satisfaction dans la prise en charge, l'étude, la résolution et l’intégration de nouvelles solutions informatiques ou son maintien, pour aider, faciliter le traitement du travail des collaborateurs ainsi que ceux des tiers.



Mon sens du contact, d’écoute, de compréhension et de réactivité me permet de prendre en charge et de résoudre les défis qui me sont soumis.



Restant à votre écoute, à bientôt.



yohan.zaoui@yahoo.fr

Téléphone : 06.51.08.80.86



Mes compétences :

Blackberry

Support

Active directory

Outlook

Lotus notes

Réseaux

Pc

Informatique

ESX

Xp

GED & Expertise dans l'édition électroniq

IPad at work

Workflows

Windows8

Seven

Docker

Python