Après avoir co-fondé, et dirigé la création de l'agence Comète (2003/...), je reviens sur Terre en 2011 pour créer Campagne, un studio de création graphique, édition et web-design (Groupe KP1, Communauté de communes de l'Isle Crémieu, Honeywell, AREVA, Antagene, Festival Isle en Scène, ...).



Campagne est un studio "agile", son essence lui permet de s'adapter, d'appréhender les projets, fonder un objectif et de créer une équipe autour d'une idée.



Campagne c'est une nouvelle façon de proposer des outils de comm positif, pragmatiques, top qualité et avec un business-model qui-va-bien en ces tristes temps de crise.

Tisser un réseau de prestataires jeunes, compétents et flexibles permettant de répondre à tous les besoins cross-media : animations, 3D, web-design, illustration, photo-drône, advert-games and more...





Références : Groupe CHANEL, L'Oréal, Dict.fr, EDF, Boiron, Aéroports de Lyon, Kp1, Epoqu'Auto, Axeria, SGS, Givaudan, Oteline, Communauté de communes de l'Isle Crémieu, ...



La seconde particularité est un positionnement prix vraiment super très beaucoup compétitif !

Le secret c'est la réduction au minimum des frais de structure pour se concentrer au maximum sur la qualité de services création et gestion de projet.

L'idée est de rester le plus "léger" possible et de s'immerger dans le projet (sans se noyer).



Une expérience de 20 années (déjà?) dans le monde du web et celui de l'édition pour "moucher" vos concurrents et diriger vers vous l'attention de vos clients et prospects.





:: Campagne ::

Yohann Chabuel

chabuel (at) studiocampagne.com

et

06 64 10 61 29



www.studiocampagne.com



Mes compétences :

Publicité

Graphisme

Communication

Web

Internet