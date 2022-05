Je me nomme Yohann, je suis âgé de 24 ans et je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Professionnellement j'ai tester beaucoup de métiers se qui fait de moi un jeune polyvalent. La rigueur, l'esprit d'équipe, la ponctualité et être minutieux sont mes qualités.



J'ai effectué beaucoup de stages comme de formations, je suis donc toujours à la recherche de ma voix professionnelle !



Mes compétences :

Travail en équipe