Yohann COLLET

Passionné de marketing relationnel et de développement personnel, je souhaite partager avec tous ceux et celles qui sont déterminés à réussir.

Le Marketing Relationnel est une affaire de relations humaines, d'entraide, d'enseignement, d'entraînement . C'est un métier à part entière où la moindre compétence se partage sans condition.

Vous qui êtes acteurs du marketing relationnel et de la vente directe, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.

Votre ami et partenaire d'affaires.