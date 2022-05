Yohann CURVALE

Poursuivre et accroitre mon expérience dans le secteur du développement agricole dans les Pays en Développement afin de devenir Coordonateur "senior" de programmes de développement rural .



Technicien Agricole de Formation avec une spécialisation sur la gestion des projets humanitaires (IFAID Aquitaine) et une expérience d'un an dans une ferme école en Haiti. Je souhaite, après une parenthèse en gendarmerie Nationale, regagner le milieu de l'humanitaire.



Compétences techniques car issu d'une famille d'agriculteurs, nombreuses compétences pratiques dans les secteurs agricoles et du bâtiment.

Connaissances particulières en lutte contre l'érosion et restauration de la fertilité des sols



Mes compétences :

Écologie

Foresterie

Permaculture

Résilience

Reestauration de la fertilité des sols

Lutte anti érosive