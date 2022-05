Yohann DARISCUREN

Actuellement en formation au CESI de Blanquefort dans la filière "Gestionnaire en maintenance et support informatique" en alternance avec la société Depanordi Bordeaux, je maîtrise l’environnement Windows (toutes versions), les logiciels bureautiques (Traitement de texte, Anti-virus, Navigateur, ...), les architectures réseaux (TCP/IP, Contrôle à distance, Wifi, Mail, FTP), la maintenance matériels / logiciels, et le Conseil.



Je baigne dans l’univers informatique depuis mon plus jeune âge ; démonter / monter un ordinateur n’a plus de secret pour moi. De caractère curieux, je me tiens au courant des nouvelles évolutions en matière de technologies informatiques ou de déploiement de nouveaux logiciels. Très serviable, j’aime aider les personnes en proie à des difficultés devant leur PC.



Mes compétences :

Développement web

Cisco

Linux

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Windows

PHP

Adobe Photoshop

Mac OS X

Microsoft Windows Server

DHCP

Microsoft Word

VPN

Active Directory