Yohann DELAHAYE

Je vous propose de vous accompagner et vous conseiller dans l’élaboration d’une stratégie webmarketing la plus efficace en fonction :



> de vos objectifs :

- Lead

- E-commerce

- Branding

- Fidélisation, …



> des spécificités de votre marché :

- Tourisme

- Immobilier

- Automobile

- Industrie

- Bâtiment

- Réseau de franchise et enseignes à réseaux

- Recrutement – RH, …



> De vos cibles :

- B to C, B to B

- France, International, …



Au niveau stratégique, nous vous proposons :



> Réalisation de Benchmarks :

- SEO (Référencement Naturel)

- Webmarketing

- Web analytique

- E-reputation

- Publishing

> Accompagnement dans la définition de votre stratégie digitale



Optimisation de votre référencement naturel :



- Stratégie de positionnement :

Etudes lexicales et mise en concurrence des expressions clés

- Audits & recommandations SEO:

Optimisations Techniques, Sémantiques, SMO (Médias sociaux) et de netlinking (Popularité)

- Mesure de la performance (relevé de positions)

- Prestation de rédaction de contenu (optimisé pour le référencement)

- Prestation de netlinking multi-sources (Annuaires, communiqués de presse, commentaires de blog et Bookmarks/ digglike)

- Surveillance concurrentielle



En gestion opérationnelle:



> Acquisition d’audience

- Liens Sponsorisés (Google, Bing, Facebook, Viadéo,…)

- Marketing programmatique

- Guides & comparateurs

- Affiliations

- Retargeting & Remarketing

- Marketing Mobile



> Développement de notoriété

- Achats d’espaces

- RTB via les adexchanges

- Jeux concours

- Location de fichiers @

- Buzz – Marketing viral



> Programme de fidélisation

- Réseaux Sociaux & Community Management

- Routages e-mails / SMS

- Mise en place d’une gestion automatisée de la relation client

- Médias sociaux – Community Management



> Optimisation des conversions

- Marquage avancé Google Analytics et définition des KPI

- Reportings et analyse

- Ergonomie

- A/B Testing et multivarié

- Landing Page

- Audit et optimisation du tunnel de conversion

- Prestation d’eye tracking



> Veille sur Internet

- Veille stratégique

- Veille d’opinion

- Veille concurrentielle

- Veille tarifaire

- Veille sociétale

- Veille commerciale & marketing

- Veille RH & image employeur

- Mise en place cellule de crise,…



> Formations - Séminaires

- DIF – CIF

- Transfert de compétences



Mediaveille c’est 3 agences et 15 ans d’expériences.



MEDIAVEILLE - Paris, Rennes et Nantes

Tél : 0 800 71 50 50



Mes compétences :

Google

Webmarketing

Emailing

Sea

Search marketing

Référencement

Analytics

Xiti

Réseaux

Marketing viral

Direction générale

Management

Stratégie digitale