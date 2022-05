Yohann DELLERIE

Je travaille dans l’environnement varié des métiers du son. Je participe à l’élaboration de produit sonore destiné au public et en assure la promotion.

Je travaille de manière autonome mais peut aussi être amené à participer au fonctionnement d'une structure qui m’emploi. Ma force est d’avoir une connaissance diversifiée et complémentaire de la technique et de la création artistique.

Je maîtrise les outils techniques et informatiques propres à la production musicale, de la création jusqu’à la distribution digitale (compilation, remix, composition…). J'utilise les équipements de mixage et de diffusion sonore et face à un public : sur une scène, un plateau et dans tout autre lieu public (festival, discothèque, évènementiel…). Je développe les liens avec les acteurs professionnels du secteur et le public en faisant un usage pertinent des supports de communication et des médias (web, réseaux sociaux, radios, presse…).

J'exerce son activité comme salarié ou comme indépendant et répond aux besoins d’entreprises comme :

L’industrie du monde de la nuit, les discothèques, les bars d’ambiance,

L’industrie du loisir, du tourisme réceptif et les festivals,

Les sociétés d’organisation d’évènements et de spectacles,

Les studios d’enregistrement et les sociétés de production audiovisuelle.