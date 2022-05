Yohann DENAIS

Diplômé du cycle ingénieur de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard en Ergonomie, Design et Ingénierie Mécanique, j’ai développé mes connaissances, notamment en conception assistée par ordinateur et sciences des matériaux, au cours de nombreux projets allant de l’étude d’un mécanisme jusqu’à sa conception.



J'ai intégré en début d'année la société Puig où j'occupe le poste de chef de projet développement packaging primaire sur la marque Paco Rabanne. Au fur et à mesure de cette expérience, je développe de nombreuses compétences spécifiques à ce domaine. Au cours des différents projets, je pilote l’ensemble des étapes allant de la conception de nouveaux produits jusqu’à la validation et au lancement de production. Au delà des compétences techniques, j'anime des réunions aussi bien avec le marketing qu’avec les fournisseurs.



Cette expérience s'ajoute à plusieurs stages qui m’ont permis de développer le sens des responsabilités et de la communication. J’ai notamment eu la chance de réaliser un stage en Nouvelle Zélande où j’ai dû m’adapter à la langue, une culture différente et une nouvelle approche du monde professionnel.



Mes compétences :

Ergonomie

Résistance des matériaux

CAO

Design industriel

Gestion de projet

Conception