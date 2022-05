Yohann DULONG

Vous souhaitez mettre en place d'Intégration continue et le DevOps pour répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité / du cloud ?



J'interviens au sein des DSI afin de mettre en place cette nouvelle philosophie tout en respectant les problématique de votre entreprise (humaine et technique).



Ouvert, disponible et diplomate, ayant un background technique me permettant de comprendre l'existant et les collaborateurs, je serai force de proposition pour réussir ce changement.



Mes compétences :

J2EE

Spring

Tomcat

JAVA

Selenium IDE

Weblogic

Hibernate JPA

JPA

Eclipse

MySQL

Weblogic Portal

JasperReport

Mantis

JMeter

Highdeal

Streamserve

Struts 1 & 2

Web services

Sonar

HSQLDB

Maven

Hibernate

Selenium

Architecture

Chef de projet

Sql Server

Oracle

Qualité

Docker

Infinispan